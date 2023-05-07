ضبط 4000 عبوة عصير و160 كيلو جبنة رومي غير صالحة للاستخدام بالغربية 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

الحملات تهدف لتحقيق معايير السلامة

وأكد محافظ الغربية أن هذه الحملات تهدف في المقام الأول لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة للمواطنين ورفع الوعي بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الهيئة عن ضبط 4000 عبوة عصير تحتوي على مواد غير مصرح بإضافتها، إلى جانب 160 كيلو جرام جبنة رومي بها أعفان ظاهرية و 110 كيلو جرام مش يشتبه في صلاحيتة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وفي سياق متصل قامت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتنفيذ حملة تحت إشراف الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد 2 محضر للحوم جاموسي تم ذبحها خارج المجازر، بالإضافة إلى عدد 3 كجم دواجن دون بيانات.