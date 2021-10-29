ضبط جبن رومي وخل تفاح فاسد في الإسكندرية والقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

ضبط 1800 كيلو جرام «جبن رومي» بها تغير في خواصها الطبيعية

ووفق بيان، أصدرته الوزارة، اليوم الجمعة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية «جبن»، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، وحيازة كميات من منتجات الألبان «جبن رومي» غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط بداخل الثلاجة 1800 كيلو جرام «جبن رومي» بها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بقصد طرحها للبيع بالأسواق للمستهلكين.

ضبط 300 كيلو جرام خل تفاح مجهول المصدر

وفي حلوان، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتعبئة خل الطعام، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تعبئة كميات من «خل الطعام» مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على «3٫840 طن خل طعام – 300 كيلو جرام خل تفاح مركز – 100 لتر خل تفاح – 40 كيلوجرام عسل أسود جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها – 10500 زجاجة فارغة∙.

ضبط اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجار العرض على النيابة؛ لمباشرة التحقيقات.