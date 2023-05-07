المديرة الإقليمية بالبنك الدولي تعرض الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مصر

عرضت مارينا ويس، المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر بالبنك الدولي، الملامح الرئيسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي في مصر، قائلة إن الإطار الجديد ناتج عن ملكية وطنية قوية في مصر، وترتكز على رؤية مصر 2030، واستراتيجية التغير المناخي، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر.

مصر الآن في نقطة انطلاق

أضافت «ويس»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 بحضور رئيس الوزراء، أن هذه الشراكة سيتم تنفيذها بصورة مشتركة بين وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.

وأشارت إلى أن هذا الإطار يوضح أن مصر الآن في نقطة انطلاق، وقامت ببناء نموذج للنمو الذي تتقاطع فيه تحديات التنمية والتغير المناخي، وهناك أيضا الملكية الوطنية للسياسات التي تركز على تمكين القطاع الخاص ليقود النمو.

العالم يمر بمنعطف حرج

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية عملت على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج الغذاء والطاقة «نوفي»، والأزمة الروسية الأوكرانية زاد من نقاط الضعف والهشاشة وزاد من التحديات في كل أنحاء العالم، والعالم يمر بمنعطف حرج ونود أن نؤكد أنه في قلب استراتيجيتنا هناك مبدأ المرونة وتعديل ما يجب تعديله.