«التعاون الدولي» تكشف أهم المشروعات الإنمائية مع البنك الياباني 

كشفت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين وزيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر، ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تم الاتفاق على ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، أعلنت الوزارة عن أبرز المشروعات التي تقام بالتعاون مع الجانب الياباني.

تنفيذ مشروع انشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج الزيت

وبحسب تقرير الوزارة الصادر اليوم، فإنه تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقية 281 مليون دولار، وفي مارس 2023 وقع بنك اليابان للتعاون الدولي، اتفاق قرض مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار، لتنفيذ مشروع إنشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب في البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات، وسينفذ من خلال تويوتا تسوشو وشركة إيراس القابضة للكهرباء.

وتابع التقرير، أنه سيتم تمويل المشروع بالاشتراك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه.

تمويل مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية

وفي نوفمبر 2022 وقعت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، اتفاقية قرض مع شركة أبيدوس للطاقة الشمسية لتمويل مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية، وسيتم تمويل المشروع بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية«IFC».

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عن طريق بناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بمحافظة أسوان، وبالتالي المساهمة في التخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.

مشروعات من خلال مؤسسات التمويل الدولية

وأوضحت وزارة التعاون الدولي مجموعة من المشروعات تمولها مؤسسات التمويل الدولية وهي:

- مشروع «تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين»، بقيمة 3,750 مليون دولار، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «FAO»، لتنفذ المشروع لصالح وزارة الموارد المائية والري.

- مشروع «دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة في إنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام»، بمنحة 3.5 مليون دولار من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الـ«UNIDO»، لصالح جهاز شئون البيئة.

- مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة «الفوتوفلطية» المتصلة بالشبكة الكهربائية لجمهورية مصر العربية، بقيمة 3.5 مليون دولار، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، لصالح وزارة الكهرباء.

- مشروع «التوسع في الحصول على لقاح كوفيد-19 في مصر»، بقيمة 3.4 مليون دولار، بالتعاون مع «اليونسيف»، لإنشاء نظم فعّالة لسلاسل التبريد اللازمة لتخزين وحفظ اللقاحات لصالح وزارة الصحة.