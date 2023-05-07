تعرف على دعاء سورة الواقعة.. يجلب الرزق والغنى

يحرص عدد كبير من المسلمين في العالم على تلاوة سورة الواقعة، طلبا للرزق والغني، كما يردد عدد كبير منهم دعاء سورة الواقعة، أملا فيما يأملونه من الرزق، ولكن لا يعلم بعض منهم ما هو دعاء سورة الواقعة.

دعاء سورة الواقعة

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، في فيديو بثه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، دعاء سورة الواقعة، موضحاً الكيفية التي تقرأ بها السورة والدعاء الذي يدعو به المسلم بعدها.

تعرف على دعاء سورة الواقعة

وأشار «أبو بكر»، إلى أن دعاء سورة الواقعة يقال فيه «سبحان ربي العظيم سبحان زي العزة والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع والقاسم لما تعطي من فضلك، وجودك لعبادك وخلقك يا أرحم الراحمين، وبسر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة».

ما هو دعاء سورة الواقعة؟

وتابع الداعية محمد أبو بكر، أن دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى يقول العبد فيه «اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة غفرانك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا منك محبة وقبولًا وتوبة نصوحًا، وإجابة ومغفرة وعافية يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا مغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين، والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك».

اعرف دعاء سورة الواقعة

واستكمل الشيخ محمد أبو بكر أن دعاء سورة الواقعة: «واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات، اللهم يسر لنا رزقنا كله بلا تعب ولا من من أحد، واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم رب النبي صل الله عليه وسلم، نتوسل إليك بجاه وبقدر الحبيب محمد صل الله عليه وسلم، إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان يسيرًا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه وطيبه لنا يا أكرم الأكرمين، وإن كان طيبًا فباركه لنا برحمتك يا أرحمدعاء سورة الواقعة الراحمين».

ويقول أيضًا: «اللهم إن أبواب خلقك قد غلقت ومنافذ الرزق عند عبادك قد ضيقت، ولا أمل لنا إلا فيك يا أكرم الأكرمين، يا محيي الأجساد بعد الممات، يا منشيء كل شيء ولا يصعب عليك شيء، اللهم بحق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي رجوتك بقدره يسر لي هذا الأمر الذي أسير فيه»، ويسمي بعدها العبد ما يريد من أمر أو مشروع ونحوه ثم يقول: «وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين».