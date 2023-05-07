الجامعة العربية عن عودة سوريا: تجميد العضوية لم يحل الأزمة (فيديو)

قال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية له أهمية رمزية وسياسية كبيرة لأن سوريا كانت غائبة عن الجامعة العربية بقرار يرجع إلى عام 2011، إذ كان تجميد عضوية سوريا له ظروف معينة متصلة بالأزمة السورية.

مرحلة جديدة

وأضاف «رشدي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «نحن في مرحلة جديدة، والدول العربية تريد أن يكون لها دور في معالجة هذه الأزمة إذ إن بقاء سوريا بعيدا عن الحاضنة العربية ليس مفيدا، والتعاطف مع سوريا والأخذ بيدها استراتيجية سليمة لتحقيق الهدف».

عواقب تجميد عضوية سوريا

وتابع المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية: «تجميد عضوية سوريا لم يؤدِ إلى حل أزمتها، لأنها لا تزال قائمة، ولم يساعد هذا القرار بأي صورة في التعامل مع تبعات هذه الأزمة، التي كانت كبيرة جدا وتعاني منها دول الجوار، وقضايا اللاجئين والإرهاب».