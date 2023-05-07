«أبوالغيط»: عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية لا يعني حل أزمتها

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، لا يفترض أن الأزمة السورية حُلت، بل على العكس، سيدخل الجانب العربي في تواصل مع الحكومة السورية، للبحث في كل عناصر المشكلة الضاغطة على الدولة، وهناك عناصر كثيرة جرى مناقشتها، سواء في عمان أو اجتماع جدة.

وأضاف «أبوالغيط» خلال مؤتمر صحفي، أن القرار يتناول الاقتراب من المشكلة السورية بشكل تدريجي، وهو بالتالي هو قرار واقعي للغاية، لأنه يعلم بأنه لا يمكن تسوية هذه القضية في يوم أو شهر، وبالتالي ستستغرق وقتا.

ولفت إلى أن الحكومة السورية ستتواجد في كل مداولات الجامعة العربية، ومنظمتها الإقليمية واجتماعاتها الوزارية، ما بين اجتماعات المندوبين إلى القمة، وسنخطر الجانب السوري، ربما مساء اليوم أو صباح باكر رسميا بهذا القرار وعناصره.