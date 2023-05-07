دعاء سيدنا موسى.. «رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني»

يعاني من البعض من تلعثم اللسان أو ما يعرف بـ«التأتأة»، لذلك يردد عدد منهم دعاء سيدنا موسى، خاصة وأنه كان يعاني من تعثر الكلام، قبل أن يدعو ربه ليفك له عقدة لسانه، فاستجاب الله دعائه ذلك وفك له عقدته.

دعاء سيدنا موسى

وعن دعاء سيدنا موسى، قال الشيخ حمدي نصر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن سيدنا موسى عليه السلام، خُلق مبرأ من العيوب التي تقدح في رسالته، لكنه تعرض لحادث في صغره، أصابه بعقدة في لسانه، وعندما أراد الله أن يختاره للرسالة، طلب موسى من ربه أن يحل عقدة لسانه، فقال في سورة طه: «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي».

تعرف على دعاء سيدنا موسى

وأضاف «نصر» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن دعاء سيدنا موسى عليه السلام، من أفضل الأدعية التي وردت للشفاء من التأتأة، وهو قوله تعالى على لسان موسى: «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي»، وهناك أدعية واردة في القرآن منها: «ربِّ إني مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ».