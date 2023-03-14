دعاء قبل الامتحان.. «اللهم يا معلم موسى علمني.. ويا مفهم سليمان فهمني»

يؤدي الطلاب في جميع المراحل التعليمية الامتحانات على مدار العام، سواء الامتحانات الشهرية أو امتحانات منتصف التيرم لطلاب المدارس والجامعات، لذا يبحث الجميع طوال الوقت عن دعاء قبل الامتحان.

دعاء قبل الامتحان

ودعاء قبل الامتحان يستعين به الطالب قبل أدائه دخول اللجان، حتى يطمئن قلبه ويهدأ من التوتر، وييسر الله له أموره، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

وأيضًا «الخلق خلقك، والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني، وأن تجيرني من النار برحمتك».

دعاء الامتحان يقلل التوتر

ويضيف الطالب في دعائه «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح».

وأيضًا «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

وأيضًا «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».