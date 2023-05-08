أين ذهب المتهم بقتل «مُعلمة الإسكندرية» بعد ارتكاب جريمته؟.. سرق تحويش العمر

لم تعلم «هانم عبدالرحيم عزاز»، وشهرتها «الحاجة هدى»، صاحبة الـ69 سنة «مُعلمة»، أنها تعيش لحظاتها الأخيرة، عندما فوجئت بلص داخل منزلها لكائن في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، وعندما قاومته إنهال عليها بعصا خشبية خوفًا من افتضاح أمره، وقام بسرقتها وفر هاربًا، ووفقًا لتحقيقات النيابة التي جرت حول الواقعة، سرق المتهم هاتفا نقالا ومبلغا ماليا وعدد 6 خواتم وأسورة ذهبية، وجرى إحالته إلي المحكمة الجنائية وحددت أولى الجلسات محاكمة المتهم أمس الأحد، وأُجلت إلى 10 مايو لاستدعاء الطب الشرعي.

كنت شغال بالتوك توك

وفقًا لاعترافات المتهم «أحمد. ع. أ»، 23 سنة سائق أمام محقق النيابة العامة، حول كيفية ارتكابه الواقعة في القضية التي حملت رقم 31699 لسنة 2022 جنايات قسم محرم بك، والمقيدة برقم 1994 لسنة 2022 كلي شرق الإسكندرية قال المتهم:« اللي حصل أبويا بطل يصرف عليا وبعد كده قالي انزل اركب التاكسي علشان تجيب مصاريفك عشان ابويا عنده التاكسي بتاعه وأنا كنت بعمل عليه سائقا ثم حدثت خلافات بيني وبين والدي وقام بطردي خارج المنزل وتوجهت إلى صديقي للعيش برفقته ولما لقيت الدنيا زنقت معايا ركبت توك توك بتاع واحد ساكن عندنا في المنطقة واتفق معايا علي يوميتي تكون ستين جنيه وقعدت شغال بالتوك توك».

شربت مخدرات قبل الجريمة

وأضاف قائلا:« يوم الواقعة قعدت قدام البيت بتاع الأستاذة هانم المُدرسة (المجني عليها) وشربت مخدرات وقلت أطلع أنام على السلم فوق وأنا طالع على السلم لقيت الشباك بتاع السلم مفتوح ولقيت النور بتاع البيت بتاعها مفتوح فخطرت في ذهني أن أسرق أى حاجة من البيت لأنى مكنش معايا فلوس وقمت علقت نفسي على الترابزين بتاع السلم وطلعت على الشباك ودخلت جوه الشقة وقولت أنها ست كبيرة وعايشة لوحدها وأنا كنت فاكر مفيش حد ولما دخلت لقيتها نايمة وماسكة التليفون وحسيت بيها إنها قايمة من على السرير فأنا أول ما حسيت بيها دخلت استخبيت في المطبخ وأول ما فوجئت بي ضربتها في رأسها ونزلت الخبطة من رأسها على كتفها اليمين وبعد كده وقعت على الأرض وأول ما اتأكدت إنها ماتت سرقت التليفون ومبلغ مالي وعدد 6 خواتم وأسورة ذهبية وهربت ذهبت عند صاحبي عشان استخبى عنده واتقبض عليا بعدها».