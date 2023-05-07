«الخارجية»: الدول المجاورة للسودان تتأثر بالأحداث بصورة مباشرة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الملف السوداني يُعاني من أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت مع هذه الأزمة من خلال العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط لحماية مقدرات الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن مصر تواصلت مع قائد الدعم السريع وقائد الجيش السوداني للحديث عن أهمية وقف إطلاق النار.

توافق دولي لوقف إطلاق النار في السودان

وتابع «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن هناك توافقا دوليا واضحا أمام الجميع حول ضرورة وقف إطلاق النار لوصول أعمال الإغاثة الإنسانية والطبية للسودانيين، وللتعامل مع أزمة النزوح، وإيجاد حلول للوضع المأساوي للشعب السوداني، والعمل على حل الأزمة من خلال الحوار.

اتصالات لحل الأزمة السودانية

ولفت إلى أن هناك لجنة اتصال مشكلة بين مصر والسعودية للتواصل مع جميع الأطراف داخل وخارج السودان، والعديد من المنظمات المنخرطة للتعامل مع هذه الأزمة، بهدف المساهمة في جهود حل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن الشأن الداخلي السوداني لا يجب أن يشهد أي تدخلات خارجية، ودور المجتمع الدولي يجب أن يكون محصورًا على حث الأطراف على حل الأزمة، وألا يتحول التدخل الدولي إلى تدخل سلبي يزيد من هذه الأزمة.

استقبال السودانيين

وأشار إلى أن الدول المجاورة للسودان تتأثر بصورة مباشرة بما يحدث في السودان، فمصر على سبيل المثال استقبلت 50 ألف سوداني خلال الفترة الأخيرة، كما أن هناك أعداد كبيرة تتجه نحو تشاد، ودولة جنوب السودان، ولذلك التواصل مع دول جوار السودان أمر مهم لأنها أكثر الدول حرصا على استقرار السودان.