«الخارجية»: مصر من أولى الدول المطالبة بوقف إطلاق النار في السودان

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الأزمة السودانية كبيرة، وتأثيراتها على الداخل السوداني ودول الإقليم والمنطقة بأكملها كبيرة، ومصر أدركت ذلك منذ اللحظة الأولى، وكل المواقف التي عبرت مصر عنها منذ البداية تؤكد على القلق البالغ الذي تعاملت به مصر مع هذه الأزمة.

وقف إطلاق النار

وأضاف «أبو زيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر من أولى الدول التي طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح الشعب السوداني الشقيق ومقدراته وحماية دولة السودان الشقيقة.

إيجاد ممرات إنسانية

وأشار إلى أن الاتصالات التي قامت بها مصر منذ اللحظة الأولى مع أطراف الأزمة أو داخل السودان أو مع الأطراف الإقليمية والدولية ودول جوار السودان، والدول الفاعلة والمؤثرة دوليا، كلها انصبت حول أهمية وقف إطلاق النار وإيجاد ممرات إنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإيغاثية للشعب السوداني، والتعامل مع هذه الأزمة بشكل منسق مع الأطراف الدولية.