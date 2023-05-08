محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية «فساد الجمارك» بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالعباسية، بعد قليل، جلسة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية إعادة محاكمته لاتهامه بالإضرار بأموال خاصة بجهة عمله وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك».

وتُعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.

حكم غيابي بالمشدد 15 عامًا

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها على المتهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق خلال وقت سابق بالسجن لمدة 15 عامًا غيابيًا عن تلك القضية المنظورة، وتغريمه مبلغ مالي بلغ قيمته 35 مليونًا و791 ألف جنيه وعزله من وظيفته ومطالبته برد المبلغ المستولي عليه من جهة عمله.

بطرس غالي يواجه تهمة الإضرار بالأموال الخاصة بجهة عمله

وبعد أن انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها، أحالت المتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة الإضرار بالأموال الخاصة بجهة عمله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك».

وأثناء الفترة من 2004 حتي 2011 صدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، ويوجب تجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.

وفي أوراق القضية، تبين أن المتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق تصرف في السيارات المملوكة لجهة عمله دون أن يوافق مالكيها، بعد أن خصص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.