بريت بطرس غالي تطلق معرضها «هوانم» بمناسبة يوم المرأة العالمي

تستعد الفنانة المصرية النرويجية بريت بطرس غالي، لإطلاق أكبر معرض استعادي لسلسلة أعمالها «النساء بعالمي» بمعرض تحت عنوان «هوانم»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

المرأة المصرية مُلهمة

ويمثل المعرض احتفالا كبيرا بالمرأة في كل أنحاء العالم لاسيما المرأة المصرية، والتي تعد الملهمة الحقيقية لهذه المجموعة من الأعمال، وتفتح أبواب المعرض للجمهور 10 مارس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 10 مساء بجاليري فاكتورى بمنطقة وسط القاهرة، والمعروف سابقا باسم تاون هاوس جاليري.

تقول الفنانة بريت بطرس غالي في بيان صحفي: «لطالما كانت المرأة المصرية هي ملهمتي منذ أن أتيت للقاهرة في عام 1978، فلقد أبهرني الدور الرئيسي الذي تقوم به من أجل تقدم المجتمع المصري ورخائه، فلقد كانت المرأة في مصر القديمة رمزا للقوة والصمود أكثر من أي مكان آخر بالعالم، كما أنّ حركة تحرير المرأة المصرية كانت هي الأولى في تاريخ المنطقة العربية، إضافة إلى ذلك فإنّ معظم النساء يقمن بإعالة أسرهن ويعملن في القطاع غير الرسمي كعاملات في مجال الرعاية والحياكة والطهي والنظافة وفي الإنتاج الزراعي وإنتاج الألبان وغير ذلك».

50 لوحة في معرض بريت بطرس غالي

وأضافت: «ولذلك المعرض يضم أكثر من 50 لوحة تظهر دور المرأة سواء ربة المنزل أو العاملة في تنمية المجتمع، فمعرض (هوانم) بمثابة مذكرات لوجوه تتوشح بأقمشة ذات نسيج ملموس والوان مضيئة تعمل جميعا على وصف جوهر وروح الأنثى من خلال حدسي، فالمرأة المصرية قوية، وذكية، وصارمة، وتتصف أيضا بالحيوية وروح الدعابة وبالطاقة المتجددة».

تقدم الفنانة بريت بطرس غالي في هذا المعرض بشغف وغزارة أعمالا تجريدية عاطفية واعمالا تعبيرية لشخصيات وتتصف أعمالها بالكاريزما، والجرأة، والحيوية بحيث يصعب نسيانها وحيث يتم الأحتفاء بالحياة، وتقديم رؤى تنبض بالطاقة وتشبه الأحلام، فطبيعة أعمالها دائما تتسم بكونها مرحة وحماسية ودائمة التوهج، كما تعمل دائما علي إبرازها للأبعاد الجمالية للفن المصري المعاصر نجد ان تلك الأعمال من الأعمال الفنية المفضلة لدي مقتني الأعمال الفنية ومحبي الفنون يوجه عام بمختلف انحاء العالم، وفي هذا المعرض تقدم المرأة بحدسها، ومداعباتها، وقوتها، وقدسيتها.

معلومات عن بريت بطرس غالي

تعتبر الفنانة بريت بطرس غالي، زوجة الراحل بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية كما تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وبريت واحدة من أهم فناني النرويج لهذا القرن حيث تنال الكثير من التقدير على أعمالها التي تتصف بالغموض، ونالت أرفع وسام أعطى لفنان على قيد الحياة في النرويج وهو وسام «سان إولاف» من الملك «هارد» ملك النرويج لإسهامها المتميز في الفن المعاصر في عام 1996 على ما قدمته للفن من خدمات جليلة.

لقد انتقلت الفنانة بيريت بطرس غالي لمصر منذ 45 عاما عندما تزوجت من زوجها الراحل السيد رؤوف يوسف بطرس غالي، ولما كانت شديدة الولع بمصر وشعبها فإنّها تعتز بمصر كوطن لها وتعيش في مصر بشكل دائم.