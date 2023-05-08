أفضل 10 هواتف محمولة في السوق بسعر مناسب.. تبدأ من 3 آلاف جنيه

الهواتف الذكية أصبحت من الضروريات لدى عدد كبير من المواطنين، ويبحث الكثير منهم عن أسعار الهواتف سواء للتجديد بموديل حديث أو اقتناء هاتف للأبناء، أو لتلف هاتفه القديم.

ونرصد في السطور التالية أسعار 10 هواتف جديدة بسعر أقل من 10 آلاف جنيه، ومواصفات جيدة تناسب الجميع، بحسب ما ذكر محمد سعد أحد تجار الهواتف الحمولة.

10 هواتف جديدة بسعر أقل من 10 آلاف جنيه

- موبايل ريلمي 9i، مقاس 6.6 بوصة، 128 جيجابايت/ 6 جيجابايت بشريحتي اتصال، وسعر 6799 جينها.

- موبايل سامسونج جالاكسي A13 LTE الذكي، نظام تشغيل أندرويد، 128 جيجابايت، ذاكرة RAM سعة 4 جيجابايت، شريحتي اتصال، وسعر 5099 جنيه، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكـسل.

- موبايل انفنيكس سمارت 6 مقاس 6.6 بوصة بشريحتي اتصال وذاكرة سعة 32 جيجابايت/وذاكرة RAM سعة 2 جيجابايت، بسعر 4 آلاف جنيه.

- موبايل سامسونج جالاكسي M52 5G بشريحتي اتصال، بذاكرة رام 8 جيجابايت، سعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 9599 جنيها، الكاميرا الأساسية المتوفرة بدقة 64 MP.

نوكيا G20 بشريحتي اتصال

- موبايل نوكيا G20 بشريحتي اتصال، 6.5 بوصة، 128 جيجابايت، ذاكرة رام 4 جيجابايت، 4G LTE، بسعر5999 جنيها، مستشعر الكاميرا الخلفية 1 48 ميجابكسل.

- شاومي ريدمي نوت 11،90 هرتز أموليد بايونير، 128 جيجا، 6 جيجا رام، بسعر 7676 جنيها، الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل.

- موبايل أوبو A16k بشاشة 6.52 بوصة وشريحتي اتصال مع ذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت، بسعر 3899 جنيها.

- موبايل فيفو Y02s بشريحتي اتصال، ذاكرة رام 3 جيجابايت، ذاكرة روم 32 جيجابايت، 4G LTE، بسعر 3919 جنيها.

هواتف ذكية جديدة بجودة عالية

- موبايل أوبو A95 6.43 بوصة، سعة 128 جيجابايت/ 8 جيجابايت، شريحتين اتصال، 4G، بسعر 8888 جنيها.

- موبايل شاومي ريدمي نوت 10S بشريحتي اتصال - 6.43 انش، 8 جيجا رام، 128 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 7979 جنيها، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل.