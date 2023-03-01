هل تتراجع أسعار الهواتف بعد إعفاء مكوناتها من رسم التنمية؟.. «الغرف» تجيب

أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول وعضو غرفة الجيزة التجارية محمد هدية الحداد، أنَّه حال الموافقة المرتقبة من مجلس النواب على مشروع قانون إعفاء مكونات الهاتف المحمول المصنع محليا من رسم تنمية الموارد المالية بنسبة 5%، سيساهم ذلك في خفض الأسعار بنفس النسبة تقريبا.

انعكاس جيد لقرار إعفاء مكونات المحمول من رسوم الـ 5%

وقال محمد هدية الحداد، إنَّ قرار إعفاء مكونات تصنيع الموبايل من رسم التنمية جيد في حد ذاته، ولكنه سيستغرق بعض الوقت حتى ينعكس على السوق، مضيفاً أنَّ شركات عالمية مثل «سامسونج» و«أوبو» و«انفنكس» و«نوكيا» و«فيفو»، قررت فتح خطوط إنتاج لها داخل مصر وبالتالي متوقع توفير المنتج محليا وتخفيض الأسعار.

اتوقع تراجع سعر الموبايل 5% بعد تفعيل القرار

وأضاف «هداية» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ انعكاس القرار سيكون إيجابيا على المواطن فنسبة 5% تراجع في سعر الموبايل نتيجة تخفيض التكاليف على المنتج بنفس النسبة، جيدة.

كما أكد توافر أجهزة المحمول في شرائح تخاطب كافة الفئات وبأسعار في متناول المستهلك، تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه للموبايل، وهي موديلات الفئة الاقتصادية التي لا تزال الأكثر مبيعا بالسوق المصرية، وتلقى رواجا وإقبالا كبير.

وأشار إلى أنَّ الركود بالفئات الأعلى سعرا وتلجأ العديد من المعارض والمحال التجارية إلى حلول التقسيط والتخفيضات بهدف زيادة وتنشيط حجم المبيعات، متوقعا «تحقيق وفرة بالسوق المحلية وتخفيض التكاليف عند تشغيل مصانع المحمول وزيادة الإنتاج داخل مصر».

إدراج «المحمول» ضمن السلع الصحية والتعليمية

ولفت نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إلى أنَّ مجلس النواب يدرس قرارا بشأن إدراج الهواتف النقالة والذكية ضمن سلع المنظومة الصحية والتعليمية وعند الموافقة على القرار سيساهم ذلك في سهولة استيراد أجهزة المحمول المندرجة حاليا تحت السلع الترفيهية.

مشروع قانون إعفاء مكونات تصنيع «المحمول» من رسم تنمية الموارد المالية

كانت وزارة المالية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تقديم مشروع قانون جديد يستهدف إعفاء المصانع والشركات من رسم تنمية الموارد المالية على أجزاء ومكونات تصنيع وإنتاج أجهزة الهاتف المحمول المستوردة داخل مصر، بجانب إعفاء المنتج النهائي للأجهزة وأجزائها والاكسسوارات من الرسوم أيضا طالما تم تصنيعها محليا.

2 مليار جنيه استثمارات 3 شركات عالمية لتصنيع الهواتف الذكية في مصر

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء بداية الشهر الماضي عن صناعة الإلكترونيات في مصر، فإنَّ 3 شركات عالمية لتصنيع الهواتف الذكية، وهي «فيفو» و«نوكيا» و«سامسونج»، تنوي إنتاج الموبايل محليا باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز «محمول» سنويا، وتابع التقرير الرسمي، أنّ شركة أوبو OPPO أنشأت مصنعا في مصر بتكلفة 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنويا.