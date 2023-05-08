"بالم هيلز للتعمير" أطلقت حملة "خير يبني حياة" لدعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة

أطلقت شركة بالم هيلز للتعمير، حملة «خير يبني حياة» لدعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان الكريم، من خلال تقديم تبرعات مالية للمنظمات والمؤسسات الخيرية لضمان الوصول للأسر الأولى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية، يأتي ذلك في ضوء استراتيجية «شركة بالم هيلز للتعمير» في رمضان 2023 بالتوسع في أنشطة المسؤولية المجتمعية خلال الشهر الكريم لتخفيف الضغوط والأعباء عن المحتاجين بدلًا من إطلاق حملة إعلانية هذا العام.

وعقدت حملة "خير يبني حياة" شراكات مع عدد من المؤسسات الخيرية وهم مستشفى الناس، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وبنك الكساء المصري، بهدف تحمل تكلفة إجراء عمليات للأطفال من مرضى القلب والأوعية الدموية ، وإفطار آلاف الصائمين في القرى الأكثر احتياجا، وتوزيع وجبات عقب شهر رمضان، إضافة إلى تشجيع السكان على التبرع بالملابس لتوزيعها قبل عيد الفطر المبارك.

قال السيد/ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بأنشطة المسؤولية المجتمعية للمساهمة في تحسين معيشة الفئات الأولى بالرعاية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتفرض الظروف الاقتصادية الحالية مسؤولية مضاعفة هذه الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين غير القادرين، ولذا قررت "بالم هيلزللتعمير" توجيه نفقاتها إلى المؤسسات الخيرية المختلفة للتوسع في الأنشطة المقدمة وخدمة أعداد أكثر من المحتاجين خلال شهر رمضان.

أضاف أن بالم هيلز سعت من خلال حملة "خير يبني حياة" إلى تنويع المساهمات المقدمة في أنشطة متعددة سواء توفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين غير القادرين بالمجان، أو تقديم وجبات غذائية متكاملة لإفطار الصائمين في رمضان، واستمرار تقديمها عقب انتهاء الشهر الكريم مع تشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة الخيرية بما يخلق أثرًا إيجابيًا على المجتمع.

وبدأت أولى أنشطة حملة "خير يبني حياة" بالاستجابة لتحدي الف قلب لمستشفى الناس لإجراء ألف عملية جراحة للأطفال المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية- لتصبح "بالم هيلزللتعمير" أول شركة تساهم في تحدي الـ 1000 عملية قلب، لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأطفال لإجراء جراحات القلب بمختلف أنواعها، وإدخال الفرحة والسرور في نفوس ذويهم.

واستكملت حملة "خير يبني حياة" مشوارها الخيري بتعاون جديد مع بنك الطعام المصري، وتوفير اجمالي 2 مليون وجبة غذائية يتم توزيعها ما بين إفطار الصائمين خلال شهر رمضان في 5 قرى في 4 محافظات مختلفة، وتقديم وجبات للأسر المحتاجة عقب الشهر الكريم، بهدف توصيل وجبات غذائية ساخنة وصحية للمستحقين، للتخفيف من معاناتهم، وتقديم غذاء صحي متكامل للتصدي للأمراض الناتجة عن سوء التغذية وسيمتد هذا التعاون عقب الشهر الكريم لتقديم المزيد من الوجبات للأسر المحتاجة.

وجددت الحملة الاهتمام بملف الصحة، وتعاونت مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب للتبرع بتحمل تكاليف إجراء عمليات جراحية ما بين قسطرة وقلب مفتوح لمرضى القلب والأوعية الدموية بالمؤسسة للمساهمة في تقليل قوائم الانتظار، وتخفيف معاناة المرضى وأسرهم، كما تبرعت شركة بالم هيلزللتعمير بتكلفة إنشاء غرفة كاملة للأشعة بالموجات فوق الصوتية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة، وذلك لتسريع وتيرة بدء تشغيل المستشفى لتقديم خدماتها لعدد أكبر من المستفيدين بما يسهم في شفاء قلوب المزيد من المرضى سواء الأطفال أو كبار السن.

ولتشجيع انتشار الأعمال الخيرية، وسعت شركة بالم هيلز للتعمير من دائرة المشاركين في الحملة عبر تحفيز سكان مشروعاتها على التبرع بالملابس إلى بنك الكساء لتوزيعها على المحتاجين قبل عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل هذه المبادرة علي مدار العام، مما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل الخيري بغرض زيادة دورهم في تنمية المجتمع المحيط بهم بما يؤثر بالإيجاب على مسيرة التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030.

ووزعت شركة بالم هيلز، صناديق تحمل شعار بنك الكساء بمختلف مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة، لتشجيع السكان على التبرع بالملابس للمحتاجين إدخال الفرحة على غير القادرين.-انتهى-نبذة عن بالم هيلز للتعميربالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 1997.

تقوم الشركة بتطوير مشروعات عقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك محفظة من أكثر محافظ الأراضي تنوعًا في جمهورية مصر العربية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 29 مليون متر مربع. وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنية أولية في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى وحدات موسمية مطلة على البحر الأبيض المتوسط بالساحل الشمالي.

بنهاية عام 2022، قامت الشركة بتسليم 13,564 وحدة سكنية وتجارية داخل مشاريعها. تقوم حاليًا بالم هيلز بتطوير عدة مشروعات بغرب القاهرة وشرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية، بإجمالي مبيعات تراكمية تتجاوز 24 مليار جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة عدة مشروعات حديثة من بينهم خمسة مشروعات بنظام مشاركة الإيرادات. يعتبر سهم شركة بالم هيلز للتعمير من أكثر الأسهم المقيدة تداول وسيولة بالبورصة المصرية، ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمز PHDC.CA. للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع الشركة: www.palmhillsdevelopments.com