تأجيل محاكمة 18 أجنبيا بتهمة جلب المخدرات من الخارج لـ10 مايو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة 18 متهمًا جميعهم يحملون جنسيات مختلفة، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة من خارج البلاد، بغرض تهريبها إلى الداخل، لـ10 مايو.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، ووجهت للمتهمين «عليان. س، وشهرته عيد، 50 عاما، عامل زراعي»، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، «أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت»، «محمد. ع، 24 عاما، هارب»، «يوسف. ع، 21 عاما، هارب»، «محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي»، «رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي».

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين «راضي. س، 42 عاما، سائق»، «حسن سو، أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس»، «آخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل»، «عبدالعزيز. ع، 15 عامًا، طالب، وآخر أجنبي، 55 عامًا، منجد»، «أيمن. س، 29 عامًا، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية»، و«عبدالله. إ، 18 عامًا، غفير»، و«حسن. م، 25 عامًا، طالب»، في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، بجلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرابع عشر وحال كونه لم يتجاوز الثامنة عشر، ألف مع باقي المتهمين عصابة تولى إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب مواد المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالأوراق.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى حيازة المتهمين وإحرازهم بقصد الاتجار جوهر مخدر «هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين»، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أسلحة نارية وذخائر

كما أحرز المتهمون أيضًا سلاحًا ناريًا «بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش»، فضلًا عن حيازتهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.