أهالي شمال سيناء: سباق الهجن جلب لنا الخير وبداية لرواج اقتصادي

أكد أهالي شمال سيناء إن مسابقة سباق الهجن جلبت لهم الخير هذا العام بالإعلان عن مشروعات جديدة ترى النور في المحافظة بعد استقرار الأوضاع الأمنية بها وأعلنوا عن سعادتهم بزيارة الوزراء والمحافظين والضيوف في سباق الهجن غرب العريش الذي يقام على مدار يومين بمضمار غرب العريش الرياضي ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء.

بناء منطقة الخدمات وفندق

قال عبد القادر مبارك أحد المذيعين الرسميين على سباق الهجن، وأحد المنظمين لـ«الوطن»، إن أهالي سيناء استفادوا من أقامة السباق أولها، أن وزير الشباب قد وعد ببناء منطقة الخدمات وفندق، وعمل تحصينات رياضية للمنطقة وأسوار، وإدخال بعض التقنيات التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك خلال كلمته في أفتتاح السباق

عصور الظلام انتهت من سيناء

وأضاف عبد الله جعيل أحد المهتمين بسباقات الهجن لـ«الوطن»، أن وجود القبائل والجماهير من كل المحافظات المصرية ونقل السباق في القنوات التليفزيونية والصحف، هو إعلان صريح بأن الإرهاب لم يعد له وجود بتلك المناطق، وأن سيناء أمنة تماما، وعصور الظلام قد أنجلت

رسالة للعالم.. قدرة تنظيم السباقات الدولية

وقال فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ لـ«الوطن» إن سباق الهجن أعطى رسالة للعالم بأن سيناء قادرة على تنظيم جميع المسابقات الدولية، موضحا أننا سوف نتواصل مع الاتحاد المصري والعربي لتكرار السباق في القريب العاجل بمشاركة عربية وأفريقية وأسيوية كبيرة، لما يتميز به السباق من اتساع ومناخ وأجواء طبيعية أمنة.

رواج تجاري واستفادات اقتصادية

كما حقق السباق رواجا تجاريا كبير، حيث قال محافظ شمال سيناء في كلمته التي أعقبت الافتتاح، أن المكان بعد أن كان صحراء بعيدة، أصبح به رواج تجاري وباعة جائلون، وأصحاب خيول عرضوا خيولهم للبيع والسباق، فيما أستعرض أصحاب المعارض منتجاتهم، سواء المنتجات البدوية الخالصة مثل الثوب البدوي، أو عرض المنتجات السيناوية عامة، مثل الأكلات وصناعة الطعام السيناوي والملابس

وأضاف المحافظ أن السباق هو أرث سيناوي أصيل، وأن المحافظة سوف تفعل كل ما لديها للحفاظ عليه، والعمل على أنجاحه، وتطويره، وسوف نخصص مكان مؤقت لاجتماع اللجان المسؤولة بالتنسيق مع مدير الشباب والوزارة مباشرة.

وكان قد بدأ سباق الهجن، بمضمار العريش،اليوم، على أن يكون غدا اليوم التاني والنهائي، بتوزيع الجوائز على المتسابقين، وأعلان أسماء العشر فائزين الأوائل، وتسليم كاس البطولة وتكريم لجان التنظيم والفرق الراعية للسباق.

حيث سيقام السباق على مدار يومين لثاني مرة على التوالي بمناطق غرب العريش بعد توقف ثلاثة عشر عاما عاما، بمشاركة ما يقرب من 800 مطية منها 350مطية شاركت بشكل أساسي العام الماضي، والباقي كانت احتياطات، وكانت المفاجئة أدخال تقنية ال VAR التي أضافت نوع من الشفافية في التحكيم والمراقبة.