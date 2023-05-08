«الداخلية» تضبط 3 أطنان مخدرات بقيمة 36 مليون جنيه في الإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم بالاتجار في المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وضبط بحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 2 طن – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والسيارة والهواتف المحمولة في النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ36,000,000 ستة وثلاثين مليون جنيه تقريباً كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.