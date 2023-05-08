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الداخلية: ضبط 100 قضية اتجار في المواد المخدرة بالشرقية

كتب:

محمد بركات
02:11 ص | الإثنين 08 مايو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تداوله أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا يتضمن ترويج أحد الأشخاص وتعاطيه المواد المُخدرة، بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وبالفحص وباستهداف المشكو في حقه، أمكن ضبطه بحوزته «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول».

وجرى باستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية، أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط «100» قضية اتجار مواد مُخدرة، بإجمالي «101» متهما، وعُثر بحوزتهم على «كمية من مخدر الحشيش وزنت 19.100 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 3.850- كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام- 232 قرص مخدر- 17 سلاح ناري- 2 سلاح أبيض- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».

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بقلم محمد بركات