الاتحاد الأوروبي يلغي حفل استقبال اعتراضاً على مشاركة وزير الأمن الإسرائيلي

ألغى الاتحاد الأوروبي حفل الاستقبال الدبلوماسي، الذي كان مقرراً في تل أبيب، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم أوروبا»، الذي يصادف غدًا التاسع من مايو، بسبب اعتراضه على مشاركة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة، كممثل عن الحكومة الإسرائيلية.

إلغاء الاحتفال بسبب مشاركة وزير متطرف

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي قبل قليل، أنه «تم إلغاء الحفل، لأننا لا نريد أن نقدم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي».

وأوصى سفراء أوروبيون في إسرائيل، وفقاً لصحيفة «هآرتس»، بإلغاء الخطابات خلال حفل الاستقبال السنوي في «يوم أوروبا» في سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، بهدف منع «بن غفير» من إلقاء خطابه في الحفل، الذي انتدبته الحكومة الإسرائيلية للمشاركة فيه.

التأجيل لعدة أيام قبل الإلغاء

وأشارت الصحيفة إلى أن النية كانت تتجه لتأجيل الحفل لعدة أيام، من أجل إعطاء الحكومة الإسرائيلية فرصة لإيفاد مندوب آخر غير وزير الأمن الداخلي «بن غفير»، إلى الحفل، لكن السفراء الأوروبيون تخوفوا من إصرار الوزير الإسرائيلي على حضور الحفل، وبالتالي قرروا إلغاء الاحتفال بصورة نهائية.