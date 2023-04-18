«التجارة العالمية» تحكم لصالح الاتحاد الأوروبي في قضية الرسوم الجمركية الهندية

حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح الاتحاد الأوروبي، في قضية كبرى ضد الرسوم الجمركية، التي تفرضها الهند على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية (ICT).

منظمة التجارة العالمية ومطالب الاتحاد الأوروبي

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم - أنّ منظمة التجارة العالمية أيّدت في قرارها، جميع مطالبات الاتحاد الأوروبي ضد الهند، ووجدت أنّ التعريفات الجمركية في الهند والتي تصل إلى 20% على بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهواتف المحمولة، لا تتماشى مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فهي غير قانونية.

صادرات الاتحاد الأوروبي التكنولوجية

وأوضح البيان أنّ حجم صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه التكنولوجيا المتأثرة بقرارات الهند، يصل إلى 600 مليون يورو سنويًا، وأنّ التأثير الحقيقي على الشركات الأوروبية، التي تصدر أيضًا من دول أخرى إلى الهند، أعلى بكثير من الأضرار التي تقع على الشركات الأوروبية التي تصدر إلى الهند مباشرة.

وأضاف البيان أنّ الرسوم الجمركية الهندية لا يمكن تبريرها بأي من الأسباب التي قدّمتها الهند في هذه القضية، والتي لم تستطع الهروب من الالتزامات الواردة في قوانين منظمة التجارة العالمية ولا الحد من التزامها بالرسوم الجمركية الصفرية، على المنتجات التي كانت موجودة في وقت هذا الالتزام واستبعاد المنتجات التكنولوجية الحديثة التي تندرج تحت قوانين الرسوم الجمركية لديها.

وأكدت المفوضية أنّها رفضت طلب الهند لتصحيح التزاماتها الجمركية، وأنّه سيتعين التفاوض على هذه التغييرات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.