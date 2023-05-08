في ذكرى وفاته.. أدوار أحمد مظهر من الروايات للسينما

هيئة شامخة ورجل ذو هيبة، شارب يعكس فخامة، وبعض الشعيرات البيضاء تتخلل رأسه تمنحه وقارا، دخل عالم الفن من بوابة الفروسية، ووقف أمام الكاميرا فخطف العيون وأسر القلوب، منذ بداياته تفوق في أعماله السينمائية، وخطوة تلو الأخرى، أصبح في وقت قصير فارس السينما العربية، وقدم تاريخا فنيا ظل خالدا حتى بعد رحيله.. فاليوم 8 من مايو، هو ذكرى وفاة الفنان الراحل أحمد مظهر.

أحمد مظهر فارس السينما المصرية

أعمال فنية عديدة قدمها أحمد مظهر تزيد على 160 فيلما ومسلسلا ومسرحية، حققت نجاحات واسعة، منها الكوميدي مثل لصوص لكن ظرفاء، الناصر صلاح الدين، والرومانسي مثل الإيادي الناعمة، ولكن هناك طابع معين في أفلام أحمد مظهر جعلت بعضها يخلد في ذاكرة محبي الثقافة، وهي الأفلام التي تحولت من رواية إلى فيلم.

الأمثلة على الأفلام الروائية كثيرة من بينها، «دعاء الكروان - رد قلب - النظارة السوداء»، وجميعها حققت نجاحا كبيرا سينمائيا وجماهيريا، وهو ما تحدث عنه الناقد الفني عماد يسري لـ«الوطن»، قائلًا إن أحمد مظهر النجم والقائد والمناضل في الروايات الأدبية التي تحولت إلى أفلام سينمائية، كون نظرته ولغة جسده وتعبيرات الوجه الخاصة به وطلته المتميزة كان لها السحر في نجاح تجسيده للشخصيات المختلفة لأبطال هذه الروايات.

وأضاف «يسري» لـ«الوطن»، أنه قدم أدوار عظيمة جعلته فارسا للفن المصري الحديث، وجسد من الأدب المصري والعالمي العديد من الأدوار التي ما زالت محفورة في ذاكرة السينما المصرية والعربية.

ذكرى رحيل أحمد مظهر

وأوضح عماد أن فيلم «دعاء الكروان» هو فيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب الكبير طه حسين، جسد خلاله أحمد مظهر دور مهندس الري الشرير، وتدور الأحداث حول موت أحد الأفراد بقرية بني وركان بمحافظة المنيا مقتولا، فيتم طرد أسرته المكونة من الأم وابنتي المقتول آمنة وهنادي من القرية.

وأضاف أن من هذه الأفلام أيضًا فيلم «رد قلبي» وهو فيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب يوسف السباعي، وجسد دور علاء الشقيق المؤذي لـ«إنجي»، وأيضًا فيلم «النظارة السوداء» الذي جسد خلاله دور «عمر» المهندس الذي يؤمن بأن الإنسان لا يمكن أن يدرك السعادة وهو بلا نفع في الحياة ويعيش على أهواء الآخرين.

وأوضح أنه من أبرز هذه الأعمال الأدبية والروائية فيلم «وإسلاماه» للكاتب المسرحي على أحمد باكثير، تلك الرواية التي صدرت عام 1945 وتحولت لفيلم يحمل الاسم نفسه، وجسد فيها أحمد مظهر شخصية الأمير قطز هازم التتار، علاوة على رواية «جميلة» للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، والتي كانت تدور حول الدور البطولي للمناضلة جميلة بوحريد، وجسد فيها أحمد مظهر دور الفدائي في الفيلم.

وأشار الناقد الفني إلى أن فيلم «القاهرة 30» لأحمد مظهر من إنتاج عام 1966 مأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ تحمل اسم «القاهرة الجديدة»، وجسد فارس السينما دور «قاسم بك»، عشيق «إحسان» في الفيلم، وأيضًا فيلم «الأخوة الأعداء» عن رواية من الأدب العالمي للأديب الروسي ديستوفسكي، وتحمل اسم «الأخوة كارامازوف»، وأنتج الفيلم عام 1974 وجسد خلاله دور القاضي.