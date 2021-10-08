في ذكرى ميلاده.. كيف تحولت حياة أحمد مظهر من العسكرية إلى الفن؟

تحل اليوم الذكرى الـ 104على ميلاد الفنان أحمد مظهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1917 بالقاهرة، وعُرف بوسامته وبساطة أداءه، كما اشتهر بلقب «فارس السينما المصرية»، حيث قدم أكثر من 100عمل فني، خلال مسيرة فنية امتدت إلى 49 سنة، جسد خلال تلك المسيرة أدوارًا متعددة أحبها الجمهور وتفاعل معها.

وفي السطور التالية يرصد «الوطن»، كيف تحولت حياة أحمد مظهر من العسكرية إلى المجال الفني:

كانت حياة الفنان أحمد مظهر بعيدة تمامًا عن المجال الفني، حيث درس في مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، وفي عام 1938 تخرج من الكلية الحربية، وكان دفعة الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبدالناصر.

أحمد مظهر يشارك في حرب فلسطين

التحق أحمد مظهر بسلاح المشاة، ومن بعدها انتقل لينضم إلى سلاح الفرسان ثم تولى قيادة مدرسة الفروسية، وفي عام 1948 كان من المشاركين في حرب فلسطين، ولكنه في النهاية استقال من عمله العسكري عام 1956، ليتفرغ إلى الفن وذلك أثناء التحضير لفيلمه «رد قلبي».

مظهر: استقالتي من الجيش في صالح «رد قلبي»

وعن استقالته قال خلال لقاء تليفزيوني قديم: «مكنش فيه خوف كبير ولا تردد، بالعكس كان قرار سريع عشان ألحق لأني كنت بالفعل بدأت تصوير فيلم (رد قلبي) وأنا لسا مجاليش الإذن من الجيش، لأني كنت هشتغل رد قلبي بإذن زي ما اشتغلت قبلها فيلم (ظهور الإسلام) بإذن، ولما بعت أخذ إذن خد وقت طويل في الفحص وكنا بدأنا تصوير ودوري ابتدى، وفي الآخر الإذن اترفض، فاضطريت أستقيل لصالح الفيلم».

فيلم «رد قلبي» بطولة: أحمد مظهر، مريم فخر الدين، شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، هند رستم، تأليف ا يوسف السباعي ومن إخراج عزالدين ذو الفقار.

أبرز أعمال أحمد مظهر

شارك مظهر بعدها في العديد من الأفلام الناجحة منها: وإسلاماه، «الناصر صلاح الدين»، و«دعاء الكروان»، و«العمر لحظة»، و«لوعة الحب»، و«الأيدى الناعمة»، و«لصوص لكن ظرفاء»، و«لن اعترف»، و«الجريمة الضاحكة»، وغيرها من الأعمال الفنية.