حزب التجمع: جهود مصر لإجلاء الرعايا من السودان يتسق مع دورها المحوري

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن جهود مصر لإجلاء الرعايا من السودان سواء المصريين أو أصحاب جنسيات أخرى، يأتي اتساقا مع دورها المحوري في المنطقة، والتزامًا بمسؤولياتها كدولة ذات حضارة مشهودة.

التجمع: إشادات دول العالم بجهود مصر يؤكد مكانتها

وأشاد «فؤاد» في تصريحات خاصة مع «الوطن»، أنه بقيام مصر بتشكيل خلية أزمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين وغيرهم من السودان، مع ما يحتاجه هذا الإجراء من تخطيط محكم وآمن لضمان سلامة الرعايا، وخاصة في ظل الانفلات الأمني في بعض المناطق السودانية.

ولفت مساعد رئيس حزب التجمع إلى أن إشادات دول العالم بجهود مصر في هذا الإطار، ما يؤكد مكانة الدولة المصرية، وقدراتها على مواجهة الأزمات التي تعجز كثير من الدول عن التصدي لها.