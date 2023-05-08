وزير الخارجية لـ«القاهرة الإخبارية»: علاقات خاصة تربط مصر وجنوب السودان وتشاد

أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية التنسيق والتشاور بين دول الجوار، وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان وتشاد من أجل احتواء أزمة السودان، إذ إن الدول الثلاث تتأثر بالأوضاع في الخرطوم.

وأضاف «شكري»، خلال حواره مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك علاقات خاصة تربط بين الدول الثلاث، ولا بد من رعاية مصالح الشعب السوداني وإعفائه من الأضرار التي تقع عليه من خلال الأعمال العسكرية.

وتابع وزير الخارجية أنّ هناك رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية وقت الاقتتال والعودة إلى الحوار السياسي بعيدا عن الصراع العسكري ومراعاة البعد الإنساني المرتبط بنزوح أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر وتشاد وجنوب السودان.

وأوضح أن مبعث الاهتمام هو الشعور بالمصير المشترك فيما بين الدول الثلاث، في ظل وجود علاقات تاريخية تربط بين الدول والشعوب وهناك إحساس بأن هذا المصير المشترك يقتضي العمل الإيجابي واحتواء الأزمات من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انزلاق السودان إلى وضع مماثل لما شهدته المنطقة من اضطراب في العقد الماضي، وإعفاء الشعب السوداني من التحديات المرتبطة بمثل هذه الظروف.