البرهان لـ«القاهرة الإخبارية»: معظم أنحاء الخرطوم خالية بعد فرار المواطنين

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن معظم سكان وسط الخرطوم تركوا منازلهم، فمعظم أنحاء الخرطوم خالية من السكان، كونهم فرّوا بعد انفلات الأوضاع الأمنية، واستيلاء قوات الدعم السريع الإجرامية على منازلهم وبيوتهم ومدخراتهم: «نحن اليوم نتحدث على الهجوم على جمارك الحاويات في بعض المناطق، والهجوم على مقر اليونيسف، ومقر الاتحاد الإفريقي».

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نتحدث الآن عن هجوم لقوات الدعم السريع على كل المقارات التي تقدم الخدمات حتى الخدمات الإنسانية، مثل مقارات الأمم المتحدة إذ تم الاستيلاء عليها بواسطة هذه القوات، والبعض يستغرب من انقطاع الخدمات».

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: «كيف تدعي قوات الدعم السريع أنها تقدم الخدمات وهي تعتدي على المواطنين، من يظل جالسًا حتى يظن أنك تقدم له الخدمة؟ قدمنا إحنا خدمات جليلة مثل ساعدنا في إجلاء جميع البعثات الدبلوماسية وتقديم كل الخدمات في بورتسودان، وتقديم الخدمات الإنسانية».