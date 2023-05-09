الأرض تهتز.. زلازل تضرب عدة دول حول العالم دون وقوع إصابات

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عدة هزات الأرضية، دون أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات بشرية.

وتراوحت الهزات الأرضية التي شهدتها الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ما بين 2.1 و4.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر الهزات الأرضية التي أعلن عنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في موقعه الإلكتروني، كانت بقوة درجة على مقياس ريختر في نيكاراجوا، على عمق 90 كيلومترا.

ونرصد أهم الهزات الأرضية التي شهدتها الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء:

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا على مسافة 48 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي قهرمان مرعش، و20 كيلومترا جنوب جوكسون.

إيطاليا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر جنوب إيطاليا، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما وقعت البؤرة على مسافة 157 كيلومترا، جنوب تارانتو.

رومانيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، رومانيا، على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.

طاجيكستان

شهدت الدولة الواقعة وسط آسيا، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، بعمق 189 كيلومترا.

وأظهرت بيانات رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت طاجيكستان على مسافة 303 كيلومترات شمال مينجورا الباكستانية، و64 كيلومترا شمال.

نيكاراجوا:

بلغت قوة الهزة الأرضية 4.6 درجة، على عمق 90 كيلومترا، وأشار مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع البؤرة على مسافة 14 كيلومترا جنوب شرق سان خوان ديل سور.

الولايات المتحدة الأمريكية:

ضربت هزة أرضية غرب تكساس بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، على عمق 7 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 194 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة أوديسا الأمريكية.