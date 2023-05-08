زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الإكوادور

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 91 كيلومترا، بالقرب من مدينة كوينكا بالإكوادور، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

زلزال في تركيا

وضرب زلزال تركيا اليوم بحسب إدارة الكوارث، وتوفي 76 مواطنا مع إصابة 440 شخصًا، وكانت شدة الزلزال 7.9 درجة جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر.

زلزال قوي ضرب البلاد صباح اليوم

يأتي هذا الزلزال بعد 3 أشهر من الزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا وخلف وأصاب أكثر من 50 ألف قتيل وسط انهيار البنية التحتية في البلاد.