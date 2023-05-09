إصابة 3 أشخاص بحروق نتيجة اشتعال موقد كيروسين بكفر الشيخ

أُصيب 3 أشخاص بحروق نتيجة اشتعال موقد كيروسين، بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول 3 مصابين بحروق نتيجة اشتعال موقد كيروسين «بابور جاز»، بقرية صندلا، التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من: «أ.ع.ا»، 25 سنة، حروق متفرقة بالجسم، و«ح.م.ب»، 7 سنوات، حروق متفرقة بالجسم، و«ع.م.ب»، 3 سنوات، بحروق متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية صندلا، التابعة لمركز كفر الشيخ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.