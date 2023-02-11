مأساة أسرة في شبرا الخيمة.. حروق من الدرجة الأولى وانهيار منزل بسبب أنبوبة

داخل شارع الجزارين بمساكن دمنهور التابعة لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حلت الكارثة بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية في عقار مكون من 5 طوابق، تسببت في انهيار وجهة المنزل، جراء الحادث المروع.

نجت الأسرة من الموت المحقق بعدما أصيبوا بإصابات بالغة في الجسد، وهم «صبحية إبراهيم أحمد» تبلغ من العمر 54 سنة، حرق من الدرجة الثانية حوالى 20%، و«أميرة محمد حمدي» تبلغ من العمر 40 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى حوالى 25%، و«صباح محمد حمدي» تبلغ من العمر 35 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى حوالى 20%، و«جميلة أحمد ابراهيم» تبلغ من العمر 32 سنة مصابة باختناق، و«ملك السيد احمد» مصابة بحروق في الجسد.

إخطار بالحادث

بداية التفاصيل كانت عقارب الساعة تشير إلي الرابعة من عصر اليوم السبت، عندما تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة مفاده انفجار أنبوبة بمنطقة مساكن دمنهور بشبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب حريق نتيجة انفجار أنبوبة بشقة بالدور الثاني من عقار مكون من 5 طوابق ويكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران التي سيطرت على الحريق في غضون دقائق قليلة، وجرى نقل 5 مصابين لمستشفى النيل لتلقى العلاج.

معانية النيابة

انتهت النيابة العامة منذ قليل من معاينة مكان الحريق، تبين أن إسطوانة الغاز تسببت في انهيار وجة المنزل، وأصيب كل من كان داخل الشقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن وقت حدوث الانفجار كانت الأسرة تقوم بإحضار الطعام، ونتج عندها تلفيات كبيرة في الشقة، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وأرسلت إلى المستشفى طلبًا للاستعلام عن حالة المصابين.