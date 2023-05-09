«معيط»: فوز «الضرائب» بجائزة الشارقة للمالية العامة إنجاز مهم للمصلحة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فوز مصلحة الضرائب المصرية بجائزة الشارقة في المالية العامة في دورتها الثانية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفوز خمسة من العاملين بوزارة المالية، وعاملين إثنين بمصلحة الضرائب المصرية عن فئة الأفراد بجائزة الشارقة، إنجاز مهم لمصلحة الضرائب والعاملين بها، مشيرا إلى أن هذه الجوائز تعكس دعم القيادة السياسية القوي لجميع سياسات الحكومة لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع المالية.

الآثار الإيجابية للحصول على الجوائز الدولية

وقال وزير المالية في بيان إن الفوز بالجوائز الدولية له أثر إيجابي كبير في تقييم أداء المؤسسات الدولية، والمشاركة في مثل هذه الجوائز يُسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي الحكومي عبر العمل على تنمية قدرات الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم.

وأضاف أن جائزة الشارقة هي جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، موضحا أن مصلحة الضرائب المصرية هي المؤسسة الحكومية المصرية الوحيدة التي فازت بهذه الجائزة عن الفئات المؤسسية، لافتا أن هذه الجائزة هي أول جائزة دولية تتسلمها مصلحة الضرائب المصرية على مدار تاريخها، مشيرا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن وجود جوائز للتميز تحفز الجهود، وتشيع جوًا من التنافس الإيجابي، الأمر الذي ينعكس على تقدم وتطور الأداء بشكل عام.

استكمال المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية

فيما أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، على استكمال المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية بنفس العزيمة والإصرار رغم كافة التحديات التي تواجهها، لما للمشروع من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، بما يتضمنه من إصلاحات هيكلية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار واستقرار الصناعة الوطنية.

رؤية مصر 2030

وأوضح رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة اتساقا مع رؤية مصر 2030، وتأتي كافة هذه المشروعات لخدمة جميع الأطراف (المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة).

أهمية مشاركة مصلحة الضرائب المصرية في هذه الجائزة

وأشار رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إلى أهمية مشاركة مصلحة الضرائب المصرية في هذه الجائزة حيث أن استخدام معايير الجائزة يعتبر دليل للأداء المتميز في المالية العامة والموجه لتطوير الأداء وإدارة المشاريع المالية بتميز، كما يمثل الفوز بإحدى فئات الجائزة إنجازًا رفيعًا للجهة الفائزة، واعترافًا بأدائها العالي، والمتميز، والفعال، لافتًا أن المشاركة في فئات الجائزة توفر للجهات الحكومية فرصا لإبراز أهم نقاط القوة وأهم فرص التحسين والتطوير لديها.

وأوضح المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات إننا نجحنا في تجاوز كل التحديات، وتم تنفيذ مشروعات الميكنة والتطوير، وفقًا للجدول الزمنى المقرر، على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، موضحا أن الأنظمة الضريبية الرقمية تأتي في إطار تحفيز وتيسير الإجراءات الضريبية من أجل التيسير وسهولة التعامل مع مصلحة الضرائب سواء الممولين أو المستثمرين.

ولفت مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن فوز مصلحة الضرائب المصرية بجائزة الشارقة في دورتها الثانية (2022 – 2023) جاء نتيجة ما حققته المصلحة من انجازات وتجربتها في تطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المشاريع المالية، مؤكدا أن كافة هذه الانجازات التي تم تحقيقها كانت بدعم وزير المالية ومتابعته الدؤوبة والمستمرة لكافة الإجراءات والمراحل والخطوات.