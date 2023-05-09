مدبولي: جار الانتهاء من إجراءات تسكين العاملين في العاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال جولته بالحي الحكومي التي بدأها صباح اليوم.

كما تفقد عددا من الملحقات الأخرى بالمقر منها المركز الطبي، والعيادات الطبية المجهزة لاستقبال الحالات المرضية من العاملين المنتقلين بالوزارة والجهات التابعة لها، وتضم عيادات للأسنان والعلاج الطبيعي، والجراحة، والباطنة، وأمراض القلب، والعظام، وغيرها من مختلف التخصصات الأخرى؛ وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للموظفين والعاملين بها.

كما تم تفقد مصلى السيدات والرجال، والكافيتريا التي تخدم العاملين المنتقلين بالوزارة والجهات التابعة لها بأسعار مناسبة.

حصول العاملين على بدل الانتقال للعاصمة الإدارية

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من إدارات ومكاتب العاملين بوزارة النقل، وأجرى حوارا مع عدد من العاملين بها، مؤكدا لهم أنه جار الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، لسرعة تسليمها لهم، وأكد العاملون حصولهم على البدل المخصص للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية.