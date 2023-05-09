كواليس زفاف «بهيرة» بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «مش بس فرح سنية»

مع كل إعادة عرض لمسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، يتغنى الجمهور بمشهد فرح «سنية» ابن المليونير عبد الغفور البرعي، على «سمير» ابن الوزير، لما يتضمنه من مشاهد محاكية للواقع، لكن هذا المشهد لم يكن وحده هو من حمل مفارقات، بل كان لزفاف «بهيرة» شقيقة «سنية» على «ابراهيم» ابن محفوظ سردينة، نصيبًا من اللقطات والمواقف التي لمست قلب الجمهور.

كواليس زفاف «بهيرة» في لن أعيش في جلباب أبي

ومن المفارقات المهمة في زفاف «بهيرة»، التي أدت دورها الفنانة وفاء صادق، بحسب رؤية الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي ارتداؤها نفس فستان «فوزية»، التي جسدت شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، كما أنّ «بدلة» العريس، كانت عامل مشترك بين الأب وابنه «ابراهيم» و«محفوظ»، ما جعل الجمهور يسخر من كوميدية المشهد.

كما أنّ حفل زفاف «محفوظ سردينة» على «فوزية»، في العمل الدرامي لن أعيش في جلباب أبي، هو في نفس مكان فرح «إبراهيم» و«بهيرة» بأحد الفنادق، وتضمن نفس الديكورات ولم يتغير بها شيء سوى شكل بسيط من «كوشة» الفرح؛ إذ دون الجمهور: «محفوظ سردينة عمل فرح ابنه المهندس إبراهيم في نفس الأوتيل اللي عمل فيها فرحه على الست فوزية، ومش بس كده لا ده حتى بهيرة لبست نفس فستان حماتها وابنه لبس بدلته».

من بين المفارقات التي حدثت خلال فرح «بهيرة» أيضًا، هي محاولة تكرار مشهد رغبة الحاج «سردينة» عبد الرحمن أبو زهرة، في شرب «الشيشة»، ومحاولة «عبد الغفور» نور الشريف، تلبية طلبه؛ ليحدث نفس الأمر مع الأخير من خلال «سيد» مخلص البحيري، شقيق زوجته «فاطمة» عبلة كامل.

«لن أعيش في جلباب أبي» ضم مجموعة من عمالقة الفن، على رأسهم الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، وكل من محمد رياض، ناهد رشدي، منال سلامة، وفاء صادق، حنان ترك،، سيناريو وحوار مصطفى محرم عن قصة إحسان عبدالقدوس، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أحمد توفيق.

تعليق الفنانة وفاء صادق

الفنانة وفاء صادق، كشفت لـ«الوطن» أنّها لا تتذكر تفاصيل قوية بشأن فستان زفاف «بهيرة» بالعمل الدرامي، نظرًا لمرور أكثر من 25 عامًا على عرضه للمرة الأولى، لكنها أكدت أنه من الصعب ارتداء نفس الفستان، بسبب «الراكور» الخاص بالمسلسل، لكن من الممكن ارتداؤه في عمل فني آخر.

وأشارت الفنانة التي أدت شخصية «بهيرة»، ردًا على تكهنات الجمهور، أنه من الوارد أن يكون فستانها متشابه مع فستان صفاء الطوخي، لتشابه الموضة في تلك الفترة.