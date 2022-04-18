فرح سنية وطلاق بهيرة وحكايات عبد الغفور البرعي في «تريندات زمان» 

استعرض برنامج تريندات زمان المذاع على تليفزيون «الوطن» من تقديم الزميلة خلود الرفاعي، ذكريات من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والذي يعد من أفضل المسلسلات التي قدمه التلفيزيون المصري عام 1996 عن قصة للكاتب إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق.

عبد الغفور البرعي عامل بسيط بوكالة البلح

وتدور أحداث مسلسل لن أعيش في جلباب أبي في إطار اجتماعي، عن عبد الغفور البرعي العامل البسيط في وكالة البلح، بعد أن بدأ مشواره من الصفر وتزوج فاطمة كشري وحقق قمة الثروة والأموال، وكان يتمنى أن يعمل نجله معه لكن ابنه الذي أراد تحقيق ذاته هرب من مصير كتبه له والده.

أبناء عبد الغفور البرعي وزوجته فاطمة كشري

وكان لعبد الغفور البرعي 4 فتيات، والعديد من الشخصيات التي تتقاطع أدوراها مع أبطال المسلسل، وكان الإقبال على مشاهدة المسلسل غريب في كل مره يعرض خلالها وكأنه لأول مره، وخاصة فرح سنية بكواليسه التي لا تنسى، ومشهد البوفيه الهذلي وفاطمة حينما قالت لعبد الغفور «ملكش دعوة أنت ملكش دعوة بحد ياعبده».

وكذلك مشاهد المعلم إبراهيم سردينة، التي تحولت الآن إلى «كوميكس» وصور مضحكة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر تلك المشاهد من الأعظم في تاريخ الدراما الحديثة لنور الشريف وعبلة كامل، وأصبح العديد من المتابعين يرددون التعليقات والمشاهد التي جرت في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.