شقيق معلمة الإسكندرية يكشف تفاصيل مقتلها لسرقتها: كانت عايشة لوحدها

كشف عزاز عبد الرحيم، شقيق المجني عليها «هانم»، المعروفة بـ«معلمة الإسكندرية»، ضحية سائق «توك توك» بعد سرقتها داخل منزلها الكائن في منطقة محرم بك، تفاصيل مقتلها، أثناء التحقيقات التي استوفتها حول الواقعة، وجرى خلال الأيام القليلة الماضية، إحالته إلى محكمة الجنايات.

شقيق المجني عليها كانت أقواله واضحة، وأجاب عن أسئلة محقق النيابة في القضية التي حملت رقم 31699 لسنة 2022 جنايات قسم محرم بك، المقيدة برقم 1994 لسنة 2022 كلي شرق الإسكندرية، وجائت كالتالي:

ما صلتك بالمجني عليها «هانم عبدالرحيم عزاز»؟

- هي أختي اللي أصغر مني بعشرة سنوات تقريبًا

ما الحالة الاجتماعية للمجني عليها؟

أرمله وكانت متجوزة من 30 سنة

- أرملة وكانت متجوزة من 30 سنة تقريبا، جوزها متوفى من 15 سنة

هل لدى المتوفاة أولاد؟

- لأ معندهاش عيال ومخلفتش

ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

- اللي حصل إن أنا جالي تليفون من ابن اختي، وقالي إن فيه حد من الشرطة بيقوله تعالى علشان خالتك «هانم» في القسم وتعبانة، وأنهم عاوزينا، أخدت بعضي وطلعت على القسم أشوف فيه أيه، وهناك قالولي أطلع على بيت أختك، وبعد ما روحت هناك، قالولي إنهم لقوا اختى متوفية في البيت، وأنها واقعة قتل، و مرضيوش يطلعونى البيت خالص.

وقالولي «ارجع تانى علي القسم، وحكالي اللي حصل، وقالي إن اللي قتل أختى جارها (أحمد. ع. ا)، علشان هو دخل عليها الشقة وقتلها وسرق من عندها الحاجات بتاعتها، وده كل اللي حصل، وجاي النهارده اتهمه بقتل اختى وسرقة الحاجات بتاعتها من الشقة».