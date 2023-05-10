«حياة كريمة» توزع 84 ألف كرتونة غذائية على الأسر الفقيرة في سوهاج

قال العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، إنه جرى توزيع أكثر من 84 ألف كرتونة غذائية في رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والمراكز، وذلك ضمن حملة المؤسسة السنوية لمساعدة الأسر الفقيرة في المنطقة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هذا التوزيع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وجرى توزيع الكراتين بالمراكز وفقا لعدد الكثافة السكانية وأعداد المحتاجين لكل مركز.

ومن جهة أخرى، أشار الدكتور هشام الحداد، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بسوهاج، إلى أن المؤسسة واحدة من المنظمات الرائدة في مجال المساعدة الإنسانية، وأن توزيع الكرتونات الغذائية يأتي ضمن برنامج المؤسسة الشامل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأوضح أن مؤسسة «حياة كريمة» بسوهاج، وزعت الكرتونات على كل منزل في القرى والنجوع خلال شهر رمضان، وشعرت الأسر المستفيدة بالتخفيف من العبء المالي الذي يمثله شراء السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل.

مؤسسة «حياة كريمة» واحدة من المنظمات الرائدة في مجال توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية في مختلف مناطق الجمهورية، وتعمل بجد لتحقيق رسالتها في دعم الفقراء والمحتاجين وتحسين جودة حياتهم.