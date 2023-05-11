مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الخميس 11 مايو 2023

يتابع المصلون مواقيت الصلاة الجديدة بعد تغيير الساعة، لذا تحرص هيئة المساحة بشكل يومي، على إعلانها عبر موقعها الرسمي، في جميع المحافظات، وفقا للتوقيت الصيفي.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية، المقدمة على مدار الساعة، تفاصيل مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 11-5-2023، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساء.

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:38 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:05مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.

أذان الظهر: 12:50 صباحًا.

أذان العصر: 4:28 مساءً.

أذان المغرب: 7:34 .

أذان العشاء: 9:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:32 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:26 مساءً.

أذان العشاء: 8:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:47مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:15مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:26 مساءً.

أذان العشاء: 8:48مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

أذان الظهر: 12:45 صباحًا.

أذان العصر: 4:09 مساءً.

أذان المغرب: 7:22 مساءً.

أذان العشاء: 8:42 مساءً.