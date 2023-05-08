مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الاثنين 8 مايو 2023

تواصل هيئة المساحة المصرية بشكل يومي، إعلان مواقيت الصلاة، في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إذ يحرص المصلون على متابعة ومعرفة المواقيت الجديدة بعد تغير الساعة، وفقا للتوقيت الصيفي.

وفي هذا السياق، تواصل «الوطن»، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية، المقدمة للقارئ على مدار الساعة، تفاصيل مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم الأثنين الموافق 8-5-2023، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:49 مساء.

موعد أذان العصر: 4:27 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:36 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:02مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

أذان الظهر: 12:50 صباحًا.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:38 .

أذان العشاء: 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.

أذان الظهر: 12:44 صباحًا.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:24 مساءً.

أذان العشاء: 8:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:58 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:44مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:11مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحا.

أذان الظهر: 12:47 صباحًا.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:24 مساءً.

أذان العشاء: 8:44مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:10 مساءً.

أذان المغرب: 7:20 مساءً.

أذان العشاء: 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحا.

أذان الظهر: 12:48 مساء.

أذان العصر: 4:18 مساءً.

أذان المغرب: 7:27 مساءً.

أذان العشاء: 8:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

أذان الظهر: 12:50 مساء.

أذان العصر: 4:29مساءً.

أذان المغرب: 7:37 مساءً.

أذان العشاء: 9:04 مساءً.