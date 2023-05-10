تفاصيل 70 ألف وظيفة حكومية جديدة.. أعلن عنها وزير المالية أمام «النواب»

ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كلمة أمس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.

وشملت كلمة وزير المالية بشرى سارة لعدد من الفئات بشأن الإعلان عن حركة تعيينات جديدة تصل إلى 70 ألف وظيفة موزعة على عدد من الفئات، وهو ما يستعرضه التقرير.

وظائف للأطباء والصيادلة

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته أمام مجلس النواب، أن العام المالي المقبل 2023- 2024، سيشهد تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي، وكذلك تعيين 10 آلاف موظف في كل مؤسسات الدولة.

تعيين 30 ألف معلم

واستكمالًا لحركة التعيينات الكبيرة، أكّد وزير المالية، أنَّ العام المالي المقبل 2023-2024، سيشهد الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن.

وتضم حركة التعيينات الجديدة 70 ألف وظيفة جديدة، مقسمة على «30 ألف طبيب وصيدلي، 30 ألف معلم، و10 آلاف موظف في مختلف مؤسسات الدولة».

وأعلن «معيط» أنَّ موازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 -2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلًا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.