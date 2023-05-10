الكشف على 2000 مواطن بقافلة طبية في الشرقية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت معلا، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

الكشف على 2000 مواطن في قافلة طبية

اشتملت القافلة الطبية على عدد 15 عيادة، بها 12 تخصص طبي هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان»، إذ جرى تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال والعظام، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة.

كما جرى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1957 مريض من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم.

وأوضحت مديرية الصحة أنه جرى تحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.