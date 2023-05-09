المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير الصحة البرتغالي

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور مانويل بيزاروا وزير الصحة البرتغالي، وعددا من المسؤولين الحكوميين في القطاع الصحي، وممثلين عن القطاع الخاص وشركات الأدوية بالبرتغال، على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي للإدارة والتشغيل لهيئة المتحف، إذ رحبت بهم، وقدمت لهم شرحا تفصيليا عن المتحف، وما يتميز به من مقتنيات أثرية فريدة، إلى جانب عبقرية الموقع والأهمية التاريخية للمنطقة المحيطة به، على مر العصور المختلفة.

واصطحبت الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، الوزير البرتغالي والوفد المرافق له، في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، تضمنت قاعة العرض المركزية، وقاعة النسيج المصري، وقاعة المومياوات الملكية، حيث قدمت لهم شرح عن المقتنيات الأثرية الفريدة للمتحف.

وأعرب وزير الصحة البرتغالي، عن سعادته بهذه الزيارة، وتقديره لهذا العمل العظيم، الذي يعبر عن عظمة الحضارة المصرية، وما يضمه هذا المتحف من مجموعة فريدة تحكي تنوع الحضارة المصرية على مر العصور، إلى جانب مجموعة فريدة من المومياوات الملكية، التي شاهد العالم أجمع عملية نقلها في موكب مهيب، لتستقر في هذا الصرح العظيم.

وفي ختام الزيارة، حرص الوزير البرتغالي على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، مدونا فيها امتنانه الكبير لحسن الاستقبال داخل المتحف، وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

وفي نهاية الزيارة، أهدت فيروز فكري، لوزير الصحة البرتغالي والوفد المرافق، هدية تذكارية مقدمة من المتحف.