هل العمل في بيع مستحضرات التجميل حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى العمل في مجال مستحضرات التجميل و«المكياج»، لما فيه من نسب مبيعات وأرباح جيدة، ولكن يستشعر البعض منهم أن ذلك الأمر قد يكون من المحرمات دون الجزم بذلك، ما يجعلهم يشعرون بتأنيب الضمير دائما.

رد الإفتاء على سؤال حول بيع مستحضرات التجميل

وفي هذا الشأن أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حكم العمل في أنشطة مستحضرات التجميل، وقالت دار الإفتاء، إن الأصل في الأشياء الإباحةُ إلَّا ما ورد تحريمه بنصٌّ من كتاب الله تعالى أو سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

العمل في مستحضرات التجميل

وتابعت دار الإفتاء، أنه إذا كانت زينة المرأة من المباحات التي أحلَّها الله سبحانه وتعالى، وهذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل.

ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيٍّ يضرُّ بصحَّة الإنسان

واستكملت: «من ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا يمنع من مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسئول عنها، ما دامت هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيٍّ يضرُّ بصحَّة الإنسان».