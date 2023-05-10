أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف عبر قناة الناس عن نوع محمود من الحسد (فيديو)

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحسد المذموم هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من المحسود، لافتا إلى أن الحسد المحمود وهو الغبطة، يعني تمني ما في يد غيري من نعمة مع عدم زوالها عنه، ويدعوا له بالبركة فيها.

ضرورة تجنب الحسد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «لا يوجد في الشرع الحنيف عقوبة للحاسد بأن يسجن حتى الموت، لكن علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعالجة أنفسنا من الحسد عن طريق قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، وأذكار أعوذ بكلمات الله التامات، وكذلك الرقية التي رقى بها سيدنا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك».

انطلاقة قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.