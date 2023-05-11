  أكاديمية البحث العلمي: انضمام 55 شركة جديدة لحاضنات «انطلاق»

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن احتضان 55 شركة تكنولوجية ناشئة جديدة في 8 حاضنات من باقة حاضنات البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، مشيراً إلى أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية الذي تم تصنيفه من المشروعات القومية الكبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات في 2018 يهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقاً لهدف الاقتصاد المعرفي.

صقر: شبكة حاضنات برنامج انطلاق تصل إلى 43 حاضنة

وأكد صقر أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت استمرار العمل في حاضنات انطلاق على قدم وساق بغية التنقيب عن أفضل الأفكار التي سيتم احتضانها في حاضنات «انطلاق»، مضيفا أن شبكة حاضنات برنامج انطلاق والتى تصل حتى الآن إلى 43 حاضنة تغطي معظم محافظات الجمهورية للوصول للأفكار الواعدة في مختلف ربوع مصر وخدمة أكبر قاعدة من المستفيدين.

55 شركة مختارة في مجالات متنوعة

وذكر الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الـ55 شركة المختارة في مجالات متنوعة على سبيل المثال شركات في مجال التكنولوجيا الخضراء والذكية والتي سيتم احتضانها في حاضنة جامعة أسوان، حاضنة النيل، وحاضنة الجامعة البريطانية، وهناك أيضاً شركات في مجال صناعة الأثاث وشركات في مجال التكنولوجيا الحيوية والتي سيتم احتضانها في حاضنتي جامعة حلوان للأثاث والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلي انضمام شركات في مجال صناعة النسيج والتي سيتم احتضانها في حاضنة نسيج ومقرها المركز الإقليمي التابع للأكاديمية في طنطا، وشركات في مجالات عامة سيتم احتضانها في حاضنة الجامعة اليابانية وحاضنة جامعة سوهاج، وأيضاً شركات سيتم احتضانها في حاضنة كابيتال التابعة للمركز القومي للبحوث، وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي في البيان الصادر اليوم أن عدد الشركات الناشئة التي تم احتضانها حتى الآن في الحاضنات التابعة للأكاديمية بلغ 500 شركة، وقد تخرج منها بالفعل 350 شركة.