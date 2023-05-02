«البحث العلمي»: 117 مليون جنيه حجم تمويل المشروعات والمعامل المركزية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، أن حجم تمويل المشروعات البحثية والمعامل المركزية بلغ 117 مليون جنيه ضمن برنامج النهوض بالعلوم الأساسية في كليات العلوم الحكومية (Science UP) منذ عام 2019 وحتى الآن، والذي يهدف إلى دعم البحوث الأساسية في الرياضيات والفيزياء وتطوير قدرات كليات العلوم بالجامعات الحكومية، حيث تعتبر العلوم الأساسية هي أم العلوم والمدخل الوحيد والرئيسي لبحوث الفضاء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

دعم 28 جامعة حكومية مصرية من خلال تطوير وتحديث

وأضافت في بيان لها، أنه من خلال هذه المبادرة جرى دعم 28 جامعة حكومية مصرية من خلال تطوير وتحديث وصيانة المعامل البحثية بكليات العلوم الحكومية في مجالات الرياضيات والفيزياء بالإضافة إلى دعم مشروعات بحثية داخل أقسام الفيزياء والرياضيات لكليات العلوم وكانت من أعلى 3 جامعات حصولاً على مشاريع بحثية في أقسام الرياضيات ضمن البرنامج هي جامعة الوادي الجديد بواقع 12 مشروعا، والإسكندرية 10 مشروعات، وسوهاج وأسوان 9 مشروعات لكل منهما، وأيضا من أعلى الجامعات حصولاً علي مشاريع بحثية في أقسام الفيزياء هي جامعة المنوفية بواقع 13 مشروعا، والفيوم 12 مشروعا، وأسوان 11 مشروعا.

مؤشر البحث العلمى الشهري

ونوهت بأن مؤشر البحث العلمي الشهري هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً المصدر: المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.