مساعد وزير التموين: محال الصاغة لن تنقل إلى مدينة الذهب في العاصمة الإدارية

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب، المقرر أن تقام على مساحة 100 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه محال الصاغة القديمة لن تنقل إلى مدينة الذهب «فهناك حرية اختيار للتجار والصناع».

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر جهاز التجارة قبل قليل، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية يأتي ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، وهي عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلكه من فرص كبيرة للتطور.

وأوضح عشماوي أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجستية التي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.