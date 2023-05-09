أمين «النواب» يتفقد مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل وكل التجهيزات الخاصة به.

وخلال الزيارة، اطلع المستشار أحمد مناع على التجهيزات النهائية لقاعة المجلس، وأجرى بجولة داخل المبنى شملت المكاتب الرئيسية وقاعات الاجتماعات وصالات الاستقبال وكذلك المكاتب الخاصة بالعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

طفرة إنشائية

وأعرب المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب عن شكره للقائمين على تنفيذ مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وكل العاملين لما تحقق من إنجاز، مشيداً بالجهد المبذول، مؤكداً أن المقر الجديد لمجلس النواب يمثل طفرة إنشائية تليق بتاريخ المؤسسة التشريعية العريقة.