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أمين «النواب» يتفقد مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

ولاء نعمة الله
10:29 ص | الثلاثاء 09 مايو 2023
المستشار أحمد مناع يتفقد مبنى مجلس النواب الجديد

المستشار أحمد مناع يتفقد مبنى مجلس النواب الجديد

تفقد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل وكل التجهيزات الخاصة به.

وخلال الزيارة، اطلع المستشار أحمد مناع على التجهيزات النهائية لقاعة المجلس، وأجرى بجولة داخل المبنى شملت المكاتب الرئيسية وقاعات الاجتماعات وصالات الاستقبال وكذلك المكاتب الخاصة بالعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

طفرة إنشائية

وأعرب المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب عن شكره للقائمين على تنفيذ مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وكل العاملين لما تحقق من إنجاز، مشيداً بالجهد المبذول، مؤكداً أن المقر الجديد لمجلس النواب يمثل طفرة إنشائية تليق بتاريخ المؤسسة التشريعية العريقة.

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