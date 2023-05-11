التعاون الخليجي يؤكد دعمه للإمارات في استضافة قمة المناخ (COP-28)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تدعم الجهود والدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، لقيادة العمل المناخي على الصعيد العالمي، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال استضافة الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)، أواخر العام الجاري 2023.

جهود الإمارات في مواجهة ظاهرة تغير المناخ

وقال «البديوي»، خلال لقائه المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون تغير المناخ ورئيس مؤتمر الأطراف، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، اليوم الخميس، إنه خلال لقاءاته السابقة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استمع منهما عن الخطط والتطلعات المستقبلية لدولة الإمارات والجهود التي تبذلها للدولة لتحقيق عدة أهداف، ومنها الإسهام في إيجاد حلول لتغير المناخ بما يخدم دول العالم، وتسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية اللازمة لذلك، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» قبل قليل.

الإمارات تستضيف مؤتمر المناخ (COP-28)

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن استضافة دولة الإمارات الحدث العالمي، المتمثل في مؤتمر الأطراف (COP-28)، سيجدد للعالم قدرة دول مجلس التعاون، على استضافة الأحداث والمؤتمرات العالمية، من خلال التوجيهات والرعاية من قبل قادة دول مجلس التعاون.